Полиция о новой версии убийства Шеремета: не имеем права комментировать
Полиция давно проверяла причастность мужчины по имени Максим Зотов к убийству журналиста Павла Шеремета. Новую версию гибели Шеремета обнародовали ранее в СМИ.
Эту версию проверяли еще на первых этапах следствия. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина".
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Дело уже в суде и полиция не имеет права его комментировать,
– отметил Клименко.
Что известно о новой версии убийства Шеремета
Расследование по новой версии убийства ранее обнародовали в СМИ. Журналисты утверждали, что Марина Мацюк в 2016 году обратилась к правоохранителям и рассказала, что Максим Зотов признался ей в убийстве Шеремета. Женщина отметила, что потом Зотов предлагал ей 50 тысяч долларов за молчание.
Кроме того, расследователи исследовали, что Зотов связан с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко. Экс-министр якобы просил у Шеремета, чтобы тот помог ему вернуться в украинскую политику. По информации СМИ, Клименко и Шеремету тогда не удалось договориться. Именно после этого журналист погиб.
Ранее представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко утверждал, что правоохранители отвергли эту версию из-за давнего конфликта Мацюк с Зотовым.
Убийство Шеремета: коротко
- Авто, на котором ехал Шеремет, взорвали 20 июля 2016 года.
- В течение 3 лет о расследовании убийства ничего не было известно.
- В декабре 2019 года на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о задержании фигурантов дела.
- Подозрение объявили 3 людям: военному Силам специальных операций ВСУ и музыканту Андрею Антоненко, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко и военному медику Яне Дугарь.
- Все подозреваемые отрицают вину. Значительная часть общества встала на их сторону.
- Дело будет рассматривать суд с участием присяжных. 28 сентября уже состоялось первое заседание суда.