Полиция давно проверяла причастность мужчины по имени Максим Зотов к убийству журналиста Павла Шеремета. Новую версию гибели Шеремета обнародовали ранее в СМИ.

Эту версию проверяли еще на первых этапах следствия. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина".

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Дело уже в суде и полиция не имеет права его комментировать,

– отметил Клименко.

Что известно о новой версии убийства Шеремета

Расследование по новой версии убийства ранее обнародовали в СМИ. Журналисты утверждали, что Марина Мацюк в 2016 году обратилась к правоохранителям и рассказала, что Максим Зотов признался ей в убийстве Шеремета. Женщина отметила, что потом Зотов предлагал ей 50 тысяч долларов за молчание.

Кроме того, расследователи исследовали, что Зотов связан с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко. Экс-министр якобы просил у Шеремета, чтобы тот помог ему вернуться в украинскую политику. По информации СМИ, Клименко и Шеремету тогда не удалось договориться. Именно после этого журналист погиб.

Ранее представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко утверждал, что правоохранители отвергли эту версию из-за давнего конфликта Мацюк с Зотовым.

Убийство Шеремета: коротко