За 10 дней правоохранители оштрафовали 8,6 тысячи украинцев за отсутствие масок. Все они не соблюдали правила карантина в общественных местах.

Штраф за отсутствие защитной маски в общественных местах составляет 170 – 255 гривен. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на совещании с участием Владимира Зеленского, пишет Офис Президента.

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19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов за нахождение в общественных заведениях и транспорте без защитной маски. Уже 21 ноября закон вступил в силу. Маска должна полностью прикрывать нос и рот.

За нарушение масочного режима правоохранители составили протоколы.

Обратите внимание! По словам Максима Степанова, за первые 4 дня правоохранители составили 2 111 постановлений о наложении штрафов.

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