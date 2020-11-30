Без защитной маски в общественных местах: сколько нарушителей карантина поймала полиция
За 10 дней правоохранители оштрафовали 8,6 тысячи украинцев за отсутствие масок. Все они не соблюдали правила карантина в общественных местах.
Штраф за отсутствие защитной маски в общественных местах составляет 170 – 255 гривен. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на совещании с участием Владимира Зеленского, пишет Офис Президента.
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19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов за нахождение в общественных заведениях и транспорте без защитной маски. Уже 21 ноября закон вступил в силу. Маска должна полностью прикрывать нос и рот.
За нарушение масочного режима правоохранители составили протоколы.
Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине
- За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9 946 человек. В то же время 114 человек умерли, а 5 771 пациент выздоровел.
- Всего за все время пандемии в Украине заболело 732 625 человек, из них 345 149 выздоровели, летальных исходов – 12 327.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, на втором месте Днепропетровская область.
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