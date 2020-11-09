Полиция открыла дело по факту исчезновения Кернеса: что известно
Полицейские в Харькове открыли уголовное производство по факту исчезновения мэра Геннадия Кернеса. Сделали это на основе полученного обращения.
С соответствующим заявлением к полицейским обратился руководитель одной из общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.
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Он заявил, что с 61-летним мэром Харькова отсутствует связь. Кроме того, неизвестно, где он находится.
Следователи Шевченковского отделения полиции 9 ноября открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием "без вести пропавший". В полиции добавили, что сейчас проверяют информацию.
Почему возникли такие предположения
- 4 ноября городская территориальная избирательная комиссия Харькова объявила Кернеса харьковским мэром. Он одержал победу в первом туре с результатом 60,34%, возглавив город уже в третий раз.
- Однако избирательную гонку Кернес провел в больнице. Сначала он был в Харькове, а затем в берлинской клинике "Шарите". Туда его доставили из-за обострения хронических заболеваний в результате коронавируса.
- В течение последних двух месяцев периодически возникают слухи о смерти Кернеса. Но, по данным Харьковского горсовета, он жив и идет на поправку.
- К слову, в последний раз его видели на публике в День города, 23 августа 2020 года.
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