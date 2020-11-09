Полицейские в Харькове открыли уголовное производство по факту исчезновения мэра Геннадия Кернеса. Сделали это на основе полученного обращения.

С соответствующим заявлением к полицейским обратился руководитель одной из общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.

Читайте также Когда Кернес вернется в Украину: назвали вероятную дату

Он заявил, что с 61-летним мэром Харькова отсутствует связь. Кроме того, неизвестно, где он находится.

Следователи Шевченковского отделения полиции 9 ноября открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием "без вести пропавший". В полиции добавили, что сейчас проверяют информацию.

Почему возникли такие предположения