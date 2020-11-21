В Харькове 21 ноября начали проходить полицейские рейды. Правоохранители будут проверять наличие масок в общественных местах.

Правоохранители проверяют, люди в масках в общественных местах и ​​транспорте. Об этом сообщает 24 канал.

К слову Полицейские не сразу будут выписывать штраф за отсутствие маски: когда придется заплатить

Пока не штрафуют, только делают предупреждение нарушителям. Так только за полчаса копы попросили достать из карманов маски десяток людей. Все они стояли на остановках общественного транспорта без средств защиты.

"Считаю, что маски в общественных местах просто необходимо носить. Я медик, и я осведомлена. Может, это как-то поможет сдержать нашу эпидемию. Я только за, и пусть штрафуют. Потому что людей наших по-другому никак не заставить", – сказала харьковчанка Лариса.

Полиция проверяет маски в общественных местах: смотрите видео 24 канала

Штрафы за отсутствие маски: что известно

С субботы, 21 ноября, в Украине начинают штрафовать за отсутствие маски. Соответствующий закон вступил в силу.

Теперь отсутствие маски на лице в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина приравнивается к административной ответственности. За это придется выложить вид 170 до 255 гривен.

В то же время в законе прописано, что маска должна закрывать рот и нос.

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Какое наказание предусмотрено за нарушение карантина / Инфографика 24 канала