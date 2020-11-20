Полиция Херсонской области разыскивает братьев Сергея и Дмитрия Кальченко. Их подозревают в организации резонансного заказного убийства бизнесмена Игоря Пащенко.

Имена предполагаемых киллеров объявили после того, как задержали посредника в этом преступлении. Об этом сообщает Национальная полиция.

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Приметы подозреваемых

Кальченко Сергей Николаевич, 1984 года рождения. На вид 30–35 лет, рост 180–185 сантиметров, спортивного телосложения, лицо овальное, волосы темные, короткие, глаза темные, брови темные, густые, дугообразные, нос прямой с изогнутой спинкой, уши прилегающие, губы полные.



Кальченко Сергей – разыскивается полицией / Фото Нацполиции

Особые приметы: имеются родинки на подбородке слева и родинка на правой щеке размером до 0,5 сантиметров.

Кальченко Дмитрий Николаевич, 1977 года рождения. На вид 40–45 лет, рост 175–180 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, короткие, глаза темные, брови темные, густые, дугообразные, нос прямой с изогнутой спинкой, уши прилегающие, губы средней полноты.



Кальченко Дмитрий – разыскивается полицией / Фото Нацполиции

Полиция призывает людей, обладающих информацией о разыскиваемых, сообщить ее по номерам – (0552) 45-90-70, (095) 27-86-004, (099) 05-09-700 или "102". Анонимность гарантируется.

Убийство Игоря Пащенко в Херсоне: что известно

Игоря Пащенко расстреляли 24 апреля 2018 года в Херсоне.

Также тогда ранили охранника бизнесмена.

Пащенко имел деловой конфликт с экс-нардепом от "Партии регионов" и экс-мэром Владимиром Сальдо.

В Днепре 11 ноября 2020 года правоохранители нашли причастного к убийству в Херсоне бизнесмена Игоря Пащенко в 2018 году. Задержанный был посредником между заказчиком и киллером.

По данным издания "Мост", фамилия Пащенко в городе стала известной после того, как бывший мэр Херсона Владимир Сальдо оказался в Доминиканской тюрьме. Тогда он обвинял брата Пащенко Дениса в собственном похищении. В свою очередь Денис Пащенко заявлял, что он жертва. После этого часть объектов, которые фактически принадлежали Сальдо, были переоформлены на Игоря Пащенко.

К слову, экс-мэра Херсона украинские правоохранители подозревали в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ РФ. Сейчас Сальдо вновь баллотировался в мэры Херсона и вышел во второй тур выборов, но проиграл борьбу Игорю Колыхаеву.