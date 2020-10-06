Полиция Луганской области отчиталась о расследовании лесных пожаров. Сейчас правоохранители открыли 11 уголовных производств по фактам лесных пожаров. Кроме того, полиция установила 4 основных источника возгорания.

О ходе расследования пожаров в Луганской области рассказала пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай в своем фейсбуке. Важно Пожары на Луганщине – большинство основных очагов ликвидировали: последние новости – видео, фото Сейчас на Луганщине открыты 11 уголовных производств по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Эти дела расследуют работники 10 различных отделений полиции. Кроме того, правоохранители установили 4 вероятных источника возгорания: в селе Смоляниново Новоайдарского района – возгорание под линией высоковольтной электросети, которое произошло 1 октября;

Новоайдарского района – возгорание под линией высоковольтной электросети, которое произошло 1 октября; в селах Половинкино и Запорожское Старобельского района – вероятной причиной возгорания сухой травы и лесного насаждения стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;

и Старобельского района – вероятной причиной возгорания сухой травы и лесного насаждения стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра; в городе Счастье Новоайдарского района – возгорание случилось под линией высоковольтной электросети вечером 30 сентября;

Новоайдарского района – возгорание случилось под линией высоковольтной электросети вечером 30 сентября; в поселке Белокуракино – из-за неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь бурьян и сухую траву, костер перекинулся на сухую иву, что была неподалеку от огорода. Коротко о пожарах на Луганщине: Они продолжаются еще с сентября. На значительной части Луганской области горят леса и лесная подстилка. В настоящее время общая площадь пожаров превышает 22 тысячи гектаров земли. Многие тысячи гектаров огонь уже прошел.

В результате пожаров погибли 11 человек. Еще 19 человек пострадали и нуждались в медицинской помощи. Из них 18 госпитализировали в медицинские учреждения.

За время ликвидации страшных пожаров к этому процессу привлекали тысячи людей. В том числе свыше 1,1 тысячи военных, почти 800 спасателей и более 500 сотрудников полиции и Нацгвардии.