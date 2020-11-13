Полиция открыла уголовное дело из-за смерти жены Квиташвили в столичной больнице
Экс-министр Минздрава Александр Квиташвили обратился в полицию из-за смерти своей 35-летней жены Анастасии Островской. Чиновник предполагает, что в смерти женщины виноваты медики частной больницы в Киеве.
Правоохранители открыли производство за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.
Важно После операции умерла жена экс-министра здравоохранения Квиташвили
Для установления окончательной причины смерти киевлянки назначили экспертизы. Также следователи направили ходатайство в суд на получение необходимой медицинской документации из учреждения, в котором лечилась умершая,
– говорят полицейские.
Что грозит медикам
Если вину медиков докажут, им грозит заключение на срок до 2 лет.
Сейчас полицейские проводят следственные действия для установления обстоятельств трагедии.
Что известно о смерти Островской
- Анастасия Островская умерла 8 ноября после операции в частной клинике "Борис" в Киеве.
- Островской делали плановую операцию на желчном пузыре. Во время хирургического вмешательства ей якобы повредили сосуды.
- Врачи 10 часов боролись за жизнь жены экс-министра.
- По словам Квиташвили, перед тем Островская перенесла 4 операции.
- Последние два дня перед смертью она провела в больнице "Добробут".
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