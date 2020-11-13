Экс-министр Минздрава Александр Квиташвили обратился в полицию из-за смерти своей 35-летней жены Анастасии Островской. Чиновник предполагает, что в смерти женщины виноваты медики частной больницы в Киеве.

Правоохранители открыли производство за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Важно После операции умерла жена экс-министра здравоохранения Квиташвили

Для установления окончательной причины смерти киевлянки назначили экспертизы. Также следователи направили ходатайство в суд на получение необходимой медицинской документации из учреждения, в котором лечилась умершая,

– говорят полицейские.

Что грозит медикам

Если вину медиков докажут, им грозит заключение на срок до 2 лет.

Сейчас полицейские проводят следственные действия для установления обстоятельств трагедии.

Что известно о смерти Островской