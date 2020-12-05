Задушили и вывезли тело: полиция задержала подозреваемых в убийстве музыканта Деревянко – фото
Правоохранители задержали 2 подозреваемых в убийстве украинского музыканта Александра Деревянко. Тело творца нашли 5 декабря в Киевской области.
Подозреваемые могли совершить убийство, чтобы завладеть имуществом музыканта. В частности, деньгами и 2 квартирами. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает Киевская городская прокуратура.
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Детали убийства
- Подозреваемые проникли в квартиру убитого еще 22 ноября. Правоохранители заявляют, что мужчину сначала избили, а потом задушили.
- Впоследствии нападавшие завладели документами на квартиры Деревянко.
- Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемые обмотали тело музыканта одеялом и картоном, а тогда вывезли его в гараж.
- Правоохранители утверждают, что нападавшие собирались залить тело бетоном.
- Мужчинам уже сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве.
- Если их вину докажут, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на 15 лет или пожизненное заключение.
Задержание подозреваемых в убийстве Александра Деревянко / Фото пресс-службы Киевской городской прокуратуры
Кто такой Александр Деревянко
- Деревянко – известный музыкант и аранжировщик.
- Мужчине было 65 лет.
- Последние годы он работал из дома, потому близких очень удивило его загадочное исчезновение.
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