Правоохранители задержали 2 подозреваемых в убийстве украинского музыканта Александра Деревянко. Тело творца нашли 5 декабря в Киевской области.

Подозреваемые могли совершить убийство, чтобы завладеть имуществом музыканта. В частности, деньгами и 2 квартирами. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали убийства

Подозреваемые проникли в квартиру убитого еще 22 ноября. Правоохранители заявляют, что мужчину сначала избили, а потом задушили.

Впоследствии нападавшие завладели документами на квартиры Деревянко.

Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемые обмотали тело музыканта одеялом и картоном, а тогда вывезли его в гараж.

Правоохранители утверждают, что нападавшие собирались залить тело бетоном.

Мужчинам уже сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве.

Если их вину докажут, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на 15 лет или пожизненное заключение.

Обратите внимание! Деревянко исчез еще 22 ноября. Неравнодушные люди организовали поиск музыканта. Подробнее читайте здесь.



Задержание подозреваемых в убийстве Александра Деревянко / Фото пресс-службы Киевской городской прокуратуры

Кто такой Александр Деревянко

Деревянко – известный музыкант и аранжировщик.

Мужчине было 65 лет.

Последние годы он работал из дома, потому близких очень удивило его загадочное исчезновение.



Александр Деревянко / Фото Dtp.kiev