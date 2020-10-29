Правоохранители нашли поджигателей автомобилей. Они за деньги уничтожали элитные машины в Одессе. Один из злоумышленников – это "профессионал" – раньше работал пожарным в ГСЧС.

Как оказалось, это делали не одесситы, а "гастролеры" из Днепропетровской области. О задержании сообщает прокуратура Одесской области.

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По заказу поджигатели полностью уничтожили три элитных авто, которые принадлежали предпринимателям. Общая сумма ущерба составляет более одного миллиона гривен.

Правоохранители задержали всю "банду". Один из членов группы оказался кадровым пожарным, который делился опытом с другими.

Бывшего пожарного под конвоем уже увезли в Одессу.

Задержанный пожарный-оборотень / Фото Одесской областной прокуратуры​

Одна из сожженных машин / Фото Одесской областной прокуратуры​

А так она выглядела после пожара / Фото Одесской областной прокуратуры