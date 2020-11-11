Водителя иномарки, выехавшей вечером 10 ноября на остановку общественного транспорта на проспекте Небесной Сотни в Одессе, решили задержать правоохранители. В деле фигурирует также владелец BMW, который мог "подрезать" Toyota.

Второго водителя правоохранители пока не планируют ни в чем обвинять, он проходит по делу как свидетель. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Смотрите также В Одессе легковушка сбила людей на остановке: видео 18+

Следователи утверждают, что авария могла произойти именно из-за превышения скорости водителем Toyota.

Подробности ужасного ДТП в Одессе

По предварительным данным правоохранителей, авария произошла в тот момент, когда перед водителем Toyota, который двигался по проспекту Небесной Сотни, начал поворачивать автомобиль BMW. Чтобы не влететь в другую иномарку, водитель "японца" выкрутил руль вправо и въехал в остановку с людьми.

Владельца второй машины правоохранители нашли сегодня в Черкасской области. Его привезли в Одессу на допрос в качестве свидетеля. Уточнять статус мужчины правоохранители хотят после проведения транспортно-трасологической, автотехнической и видеотехнической экспертиз.

Чужая машина

Легковушка, сбившая людей на остановке, принадлежит родственникам задержанного водителя.

Самому же задержанному вскоре собираются сообщить о подозрении в нарушении правил дорожного движения, которое привело к травмированию людей. Если его вину признают судьи, ему грозит от 3400 до 8500 гривен штрафа, до 2 лет исправительных работ, до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы.