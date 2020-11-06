Несмотря на предвыборные обещания политиков заботиться об окружающей среде, экологическая ситуация в Украине и в дальнейшем будет оставаться неудовлетворительной.

Эта тема является крайне болезненной, особенно для жителей промышленных регионов, считают политологи, а потому ее активно эксплуатируют. Особенно, как отметил в эфире 24 канала эколог Александр Дячук, во время избирательных кампаний.

Политики используют тему защиты окружающей среды, чтобы завоевать расположение избирателей и завоевать как можно больше голосов. Однако я не верю тому, что их обещания и программы будут реализованы полностью,

– отметил эколог.

Поэтому экологи призывают политиков не дискредитировать эту тему во время избирательной гонки, а защищать окружающую среду реальными делами. Как отметил Александр Дячук, в Украине нужно разработать реальную программу защиты окружающей среды как минимум на ближайшие 5 лет. И предусмотреть на ее реализацию средства в бюджетах городов и районов.

"В центре внимания должна быть экологическая и климатическая политика. Если города хотят называться европейскими, то политикам нужно активно над этим работать", – отметил эколог.