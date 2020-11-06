Во время избирательной кампании многие политики используют тему защиты окружающей среды только для получения дивидендов.

Об этом заявил в эфире 24 канала политолог Руслан Бортник. По его словам, в Украине не существует политических сил, которые бы на самом деле занимались проблемами экологии.

"Сейчас создано очень много зеленых партий или движений, которые то ли обслуживают чьи-то интересы и атакуют оппонентов, то ли, к сожалению, откровенно занимаются рейдерством. Атакуют те или иные бизнесы под зелеными флагами. Полноценных зеленых партий, которые бы на самом деле занимались проблемами защиты окружающей среды, до сих пор не создано", – отметил политолог.

По словам Руслана Бортника, чтобы не потерять доверие украинцев, политики должны не только использовать экологические лозунги, а и по-настоящему заботиться о защите окружающей среды и выполнять свои предвыборные обещания.

Как ранее сообщали, эколог Александр Дячук заявлял, что, несмотря на предвыборные обещания политиков, экологическая ситуация в Украине и в дальнейшем будет оставаться неудовлетворительной. Ведь политики используют тему защиты окружающей среды, чтобы завоевать расположение избирателей и завоевать как можно больше голосов.