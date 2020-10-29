Евросоюз может временно приостановить безвизовый режим из-за скандального решения об отмене электронных деклараций и ответственности за незаконное обогащение. Народные депутаты уже подготовили заявление о возможном преступлении судей КСУ.

Депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин подтвердил, что на самом деле решение КСУ – это посягательство на государственную власть и конституционный строй Украины. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Вышли за рамки

По его словам, судьи КСУ начали трактовать не только те статьи, которые их просили протрактовать пророссийские ОПЗЖ и "За мабутнє" Коломойского. Это нелогично.

Политичности в этом решении гораздо больше, чем конституционности,

– отметил Юрчишин.

Пророссийско-олигархический реванш

По мнению эксперта, это – пророссийско-олигархический реванш. Его целью является сорвать работу антикоррупционной инфраструктуры в интересах российских сил и олигархов Коломойского, находящихся под наблюдением антикоррупционной инфраструктуры.

Что может сделать президент

Согласно 102 статье Конституции, президент Украины является гарантом как и основного государственного документа государства, так и украинского геополитического стратегического движения в ЕС и НАТО. В полномочиях Зеленского инициировать закон, который мог бы просматривать процедуру назначения судей КСУ.

В Офисе Президента сейчас могут:

оперативно подготовить изменения в законодательство, которые исправят решение КС и вернут все полномочия НАПК;

изменить формулировку в статье о лжи в декларации.

Также Ярослав Юрчишин добавил, что КСУ принял решение накануне выборов в США и это не просто так.