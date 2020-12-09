О должности президента в Украине, телеканалах Виктора Медведчука, недостатках команды Владимира Зеленского – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской общался политтехнолог Сергей Гайдай.

Также обсуждали уровень профессионализма министра внутренних дел Арсена Авакова. Гайдай в эфире 24 каналу заверил, что по сравнению с другими его коллегами – "он умнее".

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О должности президента в Украине

Один мой знакомый сказал, что миссия у Президента Украины Владимира Зеленского все же есть – окончательная десакрализация президентской власти. Возможно, нас ждет дискурс и изменения. Возможно, для нас выход – парламентско-премьерская республика, ведь по-другому у нас не получается.

Сильный президент, такой как Петр Алексеевич (Порошенко – 24 канал) или Кучма – это плохо. Мы стоим против этого. В то же время слабый президент – это большая угроза. Угроза в том, что люди могут многое терять.

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В маркетинге есть очень важная дискуссия относительно 2 подходов:

Спроси у людей, что они хотят, и сделай это. Это зона, где невозможно победить в конкуренции. Подход Стива Джобса – люди никогда тебе не скажут, что им нужен телефон без кнопок. Предложи им и скажи, что без него вы не выживете – в политике это очень важно.

Должен быть не один президент, а целый политический класс, который будет говорить, какая модель для нас лучше. Конкуренция партии компенсирует много угроз в парламенте. Возможно, парламент должен быть двухпалатным. Каждая община может иметь представителя в парламенте. Надо посмотреть, как все происходило в других странах.

О телеканалах Медведчука

Пророссийский реванш вернул почти политически умершего Медведчука, сделал ему реанимацию. Все началось со дня его официального статуса, он человек, который отвечает за переговоры с Путиным – он единственный, кто почти каждый день летал с Путиным.

Ему (Медведчуку – 24 канал) вернули ил передали бизнес в управление, как минимум 3 телеканала. Я точно знаю, что сначала они отошли под контроль администрации Порошенко.

Подробнее о возвращении Медведчука в политическую жизнь – читайте здесь.

О недостатках команды Зеленского

Я не вижу у президента сильной команды. Он слаб именно благодаря этому. Есть главный совет – не веди никогда в политику и в политическую команду своих знакомых, для обычного человека это нормально.

Надо вести незнакомых людей, профессиональных, которые могут тебе говорить "нет". Президент такого не сделал, таких людей он не нашел. Более того, сейчас эти люди преимущественно критикуют его и его окружение говорит, что это враг.

Почему команда Зеленского слабая, об этом читайте по ссылке.

Об Арсене Аваковом

Мне кажется, что мы – страна непочатых реформ. Реформа силовой структуры, не состоялась благодаря Авакову, это проблема.

С другой стороны, Аваков на фоне всех остальных выглядит более или менее человеком разумным и логичным. В его действиях я вижу логику. В Украине нет демократии в ее прямом смысле. Ведь демократия – это власть народа. Когда каждый избиратель может очень эффективно воздействовать на политиков.

О характере, профессионализме и действиях Авакова – читайте здесь.