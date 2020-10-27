Американскому политтехнологу белорусского происхождения Виталию Шклярову 27 октября разрешили уехать из страны. Об этом лично просил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с Александром Лукашенко.

Виталия Шклярова обвинили в связях с белорусской оппозицией и задержали 29 июля в Гомеле. Сейчас мужчина уже выехал за пределы Беларуси, об этом пишет TUT.BY.

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Адвокат политзаключенного Антон Гашинский сообщил, что сейчас Шкляров все еще находится под следствием и имеет подписку о неразглашении.

Сторона защиты написала ходатайство о разрешении на выезд. Его удовлетворили, поэтому мужчина сейчас поехал к своей семье. Там он планирует восстановиться, ведь во время пребывания в СИЗО переболел коронавирусом.

То, что удовлетворили ходатайство о разрешении на выезд, безусловно, следствие звонка Помпео. Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка,

- отметил адвокат Шклярова.

Обратите внимание! Госсекретарь США Майк Помпео 24 октября позвонил самопровозглашенному действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он, в частности, призвал освободить гражданина США Виталия Шклярова и выразил поддержку белорусской оппозиции.

Что известно о Виталии Шклярове