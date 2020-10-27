Политтехнологу Шклярову разрешили уехать из Беларуси: об этом просил госсекретарь США
Американскому политтехнологу белорусского происхождения Виталию Шклярову 27 октября разрешили уехать из страны. Об этом лично просил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с Александром Лукашенко.
Виталия Шклярова обвинили в связях с белорусской оппозицией и задержали 29 июля в Гомеле. Сейчас мужчина уже выехал за пределы Беларуси, об этом пишет TUT.BY.
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Адвокат политзаключенного Антон Гашинский сообщил, что сейчас Шкляров все еще находится под следствием и имеет подписку о неразглашении.
Сторона защиты написала ходатайство о разрешении на выезд. Его удовлетворили, поэтому мужчина сейчас поехал к своей семье. Там он планирует восстановиться, ведь во время пребывания в СИЗО переболел коронавирусом.
То, что удовлетворили ходатайство о разрешении на выезд, безусловно, следствие звонка Помпео. Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка,
- отметил адвокат Шклярова.
Что известно о Виталии Шклярове
- Политтехнолог родом из Беларуси, имеет американское гражданство. Шкляров позиционирует себя как американский, немецкий и российский политический консультант.
- Он работал над кампаниями бывшего президента США Барака Обамы и сенатора Берни Сандерса. Также был советником Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года.
- Шклярова задержали 29 июля в Гомеле за то, что он якобы сотрудничал с политической оппозицией. 10 сентября политтехнолог был одним из участников встречи в СИЗО Лукашенко с оппозицией.
- После этого ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.