В оккупированном Крыму политзаключенного Эскендера Сулейманова удерживали в СИЗО в Симферополе в одной камере с больным туберкулезом. Сейчас пленнику Кремля не выдают результаты дважды проведенного флюорографического обследования.

Сулейманов несколько раз просил, чтобы его обследовали еще раз. Об этом политзаключенный рассказал своему адвокату Рустему Кямилеву, сообщает "Крымская солидарность".

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Неделю назад была проверка. Ескендеру сделали повторную флюорографию, однако о результатах не говорят. Замалчивание результатов вызывает подозрения,

– говорится в сообщении.

Кроме того, по словам адвоката, камера, в которой находится Сулейманов – очень холодная. Передать политзаключенному обогреватель родным запретили.

Что известно о деле Сулейманова

В 2019 году Сулейманова арестовали за то, что он якобы был причастен к деятельности исламской политической партии Хизб ут-Тахрир в Крыму. Тогда же задержали еще 24 крымскотатарских общественных активистов.

В июле 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных, в частности, крымских активистов.

Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" политическими заключенными.

Обратите внимание! "Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия. Она публично функционирует в Европе и США. Партия запрещена в России.