Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив утверждает, что карантин выходного дня был определенной подготовкой для более жестких мер. Поэтому в ближайшее время Кабмин может ввести полный локдаун, и продлятся такие меры несколько недель.

Подробнее о заявлении Марцинкив по полному локдаун

Об этом Марцинкив заявил после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Франковского городского головы.

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Позиция правительства неизменна - карантин выходного дня будет. Кроме того, высказывалось мнение, что это определенная подготовка к полному локдауну,

– рассказал Марцинкив.

Мэр Франковска подчеркнул, что такой шаг приведет к катастрофе для экономики, особенно сильно локдаун ударит по малому и среднему бизнесу.

Также он сообщил, что с премьером мэрам удалось договориться еженедельно встречаться и обсуждать вопросы карантина. В частности, Шмыгаль попросил предложения по полному локдану.

Когда и на сколько времени правительство хочет ввести полный локдаун

По пессимистическому сценарию локдаун на две недели введут 10 – 15 декабря.

При оптимистическом – 20 – 25 декабря.

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Карантин выходного дня в Украине: что следует знать

Карантин выходного дня в Украине начал действовать с 14 – 15 ноября. Продлится он 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работают только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственным.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.

В то же время о том, что не будут придерживаться карантина выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.