Полный локдаун на 2 недели: мэр Франковска Марцинкив обнародовал планы Кабмина по карантину
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив утверждает, что карантин выходного дня был определенной подготовкой для более жестких мер. Поэтому в ближайшее время Кабмин может ввести полный локдаун, и продлятся такие меры несколько недель.
Подробнее о заявлении Марцинкив по полному локдаун
Об этом Марцинкив заявил после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Франковского городского головы.
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Позиция правительства неизменна - карантин выходного дня будет. Кроме того, высказывалось мнение, что это определенная подготовка к полному локдауну,
– рассказал Марцинкив.
Мэр Франковска подчеркнул, что такой шаг приведет к катастрофе для экономики, особенно сильно локдаун ударит по малому и среднему бизнесу.
Также он сообщил, что с премьером мэрам удалось договориться еженедельно встречаться и обсуждать вопросы карантина. В частности, Шмыгаль попросил предложения по полному локдану.
Когда и на сколько времени правительство хочет ввести полный локдаун
- По пессимистическому сценарию локдаун на две недели введут 10 – 15 декабря.
- При оптимистическом – 20 – 25 декабря.
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Карантин выходного дня в Украине: что следует знать
- Карантин выходного дня в Украине начал действовать с 14 – 15 ноября. Продлится он 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Работают только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственным.
- Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.
- В то же время о том, что не будут придерживаться карантина выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины.
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