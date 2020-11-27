В Украине много говорят о введении жесткого карантина на период зимних праздников. Впрочем, конкретных сроков и ограничений пока не называют.

Сайт 24 канала рассказывает, ожидать ли в ближайшее время введение полного локдауна и когда власть может усилить карантин.

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Что говорят эксперты

Эксперты уверены, что введение локдауна в Украине – неизбежно. Так, Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, отметил, что в последние дни многие чиновники и политики высказываются за введение полного карантина на 3-4 недели.

Также определено, что будет с городским общественным транспортом. Не исключено, что здесь будут введены ограничения. Например, будут пускать 50% от сидячих мест. Опыт Украины и других стран показал, что карантин в любом виде не останавливает распространение болезни. Зато наносит огромный вред экономике страны. Поэтому власть должна сосредоточиться на создании дополнительных мест в больницах и обеспечении их необходимым оборудованием и лекарствами,

– отметил Хмелевский.

Он добавил, что остается вопрос о закрытии школ и детских садов, которые, скорее всего, оставят открытыми. Действительно, недавно в Верховной Раде заявили, что школы и дошкольные учебные заведения будут работать даже во время жесткого карантина.

Дмитрий Синченко, председатель ОО "Ассоциация Политических Наук", говорит, что действия правительства абсолютно непредсказуемы, а потому украинцам следует готовиться к худшему, и это худшее может быть введено в любой момент.

В своих прогнозах я могу основываться только на введенном весной карантине. Поэтому следует ожидать внезапных запретов на работу всех развлекательных и торговых заведений. Стоит ожидать запретов на работу общественного транспорта, на авиаперелеты. Поэтому любой отдых за границей – это риск. Работа бизнеса также под постоянной угрозой,

– делится мнением Синченко.

Он добавил, что власти стоит заранее озвучивать свои планы, но при этом следует понимать, что карантин вводится для того, чтобы подготовить медицинскую систему, чтобы выиграть время.

Карантин не прекращает эпидемию, только откладывает во времени пик заболевания. Если надлежащей подготовки не было сделано за полгода, то какая гарантия, что ее сделают сейчас?

– отметил эксперт.

Андрей Скипальский, эксперт по общественному здоровью, в эфире Украинского радио сказал, что в последние дни сообщения склонились в сторону ужасающей картинки распространения коронавирусной инфекции и это верный признак того, что правительство готово предложить в ближайшее время полный локдаун.

Если отбросить политическую составляющую, то, по моему мнению, это нужно вводить и это единственный инструмент, который есть в Украине, поскольку другие инструменты по тем или иным причинам не доступны нам. Оценивают сейчас минимально и максимально – это три недели. В нынешних условиях, когда мы постоянно оглядываемся на экономическое состояние, минимум три недели нужно для того, чтобы уменьшить и разорвать цепочку передачи вируса, а также посмотреть на эффект,

– сказал Скипальский.

По подсчетам экспертов Киевской школы экономики, если сейчас ввести карантин образца весны 2020 года, в течение одного месяца экономика Украины потеряет 0,3 п.п. ВВП. В целом при повторении формата ограничений близкого к весеннему карантину, потребности в финансовой помощи бизнесу и населению составят примерно 23 млрд грн. По оценкам Центра макроэкономического моделирования, продолжение "карантина выходного дня" до конца года приведет к потере 0,14 п.п. ВВП.

При продлении карантина "выходного дня" заболеваемость растет, при этом Украина проигрывает и на эпидемиологическом, и на экономическом фронте, так как часть предприятий вынуждены не работать в субботу и воскресенье. Если введут полный карантин до конца года, то он будет менее болезненный, чем весной, и будет иметь незначительное влияние на экономику,

– считает Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.

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Что говорят во власти

Еще в середине ноября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при 30 тысячах новых больных COVID в сутки.

Если будет угроза полного локдауна медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткий карантин. Для нас главное – это количество людей, которые госпитализируются. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это (произойдет локдаун медицинской системы – ред.) уже порядка более 30 тысяч в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы по нагрузке на медицинскую систему,

– сказал Степанов.

Интересно, что ранее о полном локдауне во власти говорили при 9,5 тысячах больных в сутки, а чуть позже называли цифру в 15 тысяч больных.

Министр культуры Александр Ткаченко также предложил ввести двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например, в зуме. По крайней мере будет что вспомнить,

– сказал Ткаченко.

А вот министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за радикальный локдаун сроком не менее трех недель.

Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее. Продолжительностью три или четыре недели. Не надо прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, так как речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей,

– отметил Аваков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сказал, что сейчас в правительстве готовятся ко всем возможным сценариям – в частности, и к возможному введению карантина на зимние праздники.

О введении более жестких мер речи сейчас не идет. Но мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения состояния в стране,

– подчеркнул Шмыгаль.

Когда могут ввести локдаун