Полный локдаун неизбежен, – Фесенко ответил, почему власть не усиливает карантин
Верховная Рада провалила голосование против карантина выходного дня. И это несмотря на то, что большинство фракций жестко раскритиковали решение Кабмина о локдауне уикенда.
Политолог Владимир Фесенко заверил, что в законопроекте парламента не было альтернативы. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Полный локдаун неизбежен
По его словам, отменить карантин выходного дня не означает решить проблему. Если ничего не делать, то Украину ждет гуманитарная и медицинская катастрофа.
Полный локдаун неизбежен. Он будет не таким длинным как весной, скорее всего, несколько недель. Но если мы выйдем за рубеж более 15 тысяч больных за сутки, то локдаун будет вопросом времени,
- отметил Фесенко.
Несмотря на это, по мнению эксперта, ни одна ограничительная мера сейчас не способна остановить эпидемию полностью. Если ввести локдаун на 2 месяца, то он убьет экономику.
Критика карантина
Политолог отметил, что критики карантина выходного дня предлагают 2 альтернативы:
- никаких ограничений, ничего не делать;
- полный локдаун.
Карантин выходного дня является мягким компромиссом этих альтернатив. "Нет положительного решения. Любой выбор – это выбор из большего или меньшего зла", – сказал Фесенко.
Кто выступает против полного локдауна
Политолог заверил, что против карантина выступают кандидаты в мэры перед вторым туром выборов. Им это не выгодно, ведь локдаун будет касаться местного бизнеса, который является источником налогов для бюджета. Более того, часто именно местный бизнес является спонсором избирательной кампании мэра.
Карантин выходного дня: главное
- Кабмин 11 ноября 2020 года ввел локдаун на уикенды с 14 до по меньшей мере 30 ноября.
- Против новых ограничений протестуют украинские предприниматели. Также о несоблюдении карантина заявили в нескольких крупных городах Украины.
- В Верховной Раде 16 ноября зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.
- Почти полсотни депутатов обратились в КСУ с требованием отменить карантин выходного дня.
Ограничения в течение карантина выходного дня / инфографика 24 канала
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