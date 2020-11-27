На фоне роста количества новых суточных случаев COVID-19 во власти все больше говорят о тотальном локдауне в Украине. Сейчас чиновники рассматривают несколько дат, чтобы его ввести.

Сейчас есть только версии, соответствующего обсуждения в Кабмине еще не было. Об этом сообщает УП со ссылкой на собственные источники в Кабмине и Офисе Президента.

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► Одна из вероятных дат жесткого карантина – с 25 декабря по 17 января. Именно эти сроки власть обсуждала с городскими головами и губернаторами накануне.

► Динамика распространения коронавируса ежедневно растет, поэтому ограничения могут усилить и раньше. Поэтому еще один вариант, который рассматривает власть – полный локдаун с 7 до 20 декабря.

Сейчас это – лишь возможные варианты развития событий. Ведь по состоянию на 27 ноября окончательного решения о введении жестких карантинных ограничений нет.

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