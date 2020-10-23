Польша, Грузия, Хорватия и еще 4 страны стали "красными": перечень
Министерство здравоохранения расширило перечень стран, попавших в красную зону из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Всего "красной" стала 51 страна.
Среди "красных" стран есть немало соседей Украины. Об этом сообщает сайт Минздрава Украины.
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Какие страны попали в красную зону
- Польша,
- Грузия,
- Хорватия,
- Словакия,
- Босния и Герцоговина,
- Австрия,
- Португалия.
Какова ситуация с COVID-19 в этих странах
- В Польше ежедневно фиксируют более 8 000 больных, а за минувшие сутки этот показатель достиг 12 107 случаев. С 24 октября вся Польша станет красной зоной из-за эпидемии COVID-19 – карантинные ограничения введут на две недели.
- В Грузии также увеличилось количество новых случаев COVID-19 за сутки. С начала пандемии недуг в Грузии подхватили более 24,5 тысячи человек.
- Хорватия и Словакия отметили рекордным количеством новых случаев коронавируса. Несмотря на это, Хорватия уже заявила, что пока не рассматривает введение жестких ограничительных мер.
- Власти Боснии и Герцеговины ввели новые ограничительные меры, чтобы попытаться взять под контроль распространение COVID-19, а ношение масок вне дома с 21 октября стало обязательным.
- Правительство Австрии объявило об усилении карантина для сдерживания эпидемии коронавируса, но пока без жестких ограничений, по сравнению с теми, что уже ввели ряд стран.
- Между тем в Португалии зафиксировали более 100 тысяч больных. Сейчас активными больными остаются 39 696 случаев COVID-19, вылечились почти 60 тысяч пациентов.