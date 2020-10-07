Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" и еще 5 компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2". Сумма штрафов составляет 7,6 миллиарда долларов и 61 миллион долларов соответственно.

К таким мерам Польша прибегла из-за строительства газопровода без согласия польского антимонопольного регулятора. Об этом говорится на сайте UOKiK.

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Кроме немалых штрафов польский антимонопольный регулятор также издал приказ о прекращении действия контрактов, заключенных для финансирования строительства газопровода "Северный поток-2".

Также UOKiK фактически заблокировал создание совместного предприятия для строительства "Северного потока-2", как в случае со строительством "Северного потока-1".

Обратите внимание! Сейчас газопровод строит дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. За это антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал новое расследование, полагая, что таким образом участники консорциума нарушили антимонопольное законодательство.

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