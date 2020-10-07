Польша наложила на "Газпром" максимальные штрафы из-за "Северного потока-2"
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" и еще 5 компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2". Сумма штрафов составляет 7,6 миллиарда долларов и 61 миллион долларов соответственно.
К таким мерам Польша прибегла из-за строительства газопровода без согласия польского антимонопольного регулятора. Об этом говорится на сайте UOKiK.
Важно США хотят создать коалицию против строительства "Северного потока-2"
Что известно о штрафных санкциях против "Газпрома"
Кроме немалых штрафов польский антимонопольный регулятор также издал приказ о прекращении действия контрактов, заключенных для финансирования строительства газопровода "Северный поток-2".
Также UOKiK фактически заблокировал создание совместного предприятия для строительства "Северного потока-2", как в случае со строительством "Северного потока-1".
Интересно "Поведение России ухудшается": ЕС не верит, что "Северный поток-2" улучшит отношения с РФ
Строительство "Северного потока-2": что стоит знать
- Еще в 2015 году Россия начала строительство газопровода в обход Украины через Балтийское море. По состоянию на 2020 год строительство "Северного потока-2" завершили более чем на 90%. Сейчас именно из-за санкций США Россия не может его достроить.
- В случае его завершения Украина рискует потерять миллиардные прибыли, а Европа попадет в еще большую зависимость от российских энергоносителей.
- После отравления российского оппозиционера Алексея Навального сразу несколько стран заговорили о введении санкций против "Северного потока-2".