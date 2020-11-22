Процессы в Польше, отмечает в своем материале Европейский центр международных отношений, все больше напоминают российские. Также присутствуют общие черты с Украиной и Беларусью.

Обычный осенний вечер. На улице собираются люди и маршируют с лозунгами и призывами об отставке правительства. А потом их начинают избивать, а полиции нигде не видно. Что это – флешбэк в Киев-2014? Может Минск или Москва? Нет, это Варшава – столица пятой по размерам страны ЕС.

​Впечатляющее видео Многотысячный протест в Варшаве из-за запрета абортов

Поляки были злы, потому что Конституционный суд только что отменил почти все аборты в стране. 24 канал перевел материал Европейского центра по международным отношениям, чтобы посмотреть, как Польша становится Россией.

"Право и справедливость": церковь – это власть



Анджей Дуда и Папа Римский Франциск / Фото FT

Сначала была близость с авторитарной Венгрией Виктора Орбана. Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость" (или ПиС) всегда любил быть "в клубе" Орбана. В нем, лидеры-националисты бросали вызов Брюсселю. Но это очевидные сравнения.

В том, как ПиС трактует демократию, управляет государственной машиной, смотрит сверху вниз на своих граждан и антагонизирует их, пытается душить протесты – просматривается тактика России, Беларуси или Украины до 2014 года. Даже быстрый обзор действий польского правительства показывает, как они подражают авторитарным постсоветским руководителям.

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Когда "ПиС" получили власть в 2015 году, они почти сразу взяли под контроль судебную систему. Последние акции протеста были вызваны решением высшего суда – Конституционного. Но протестующие более чем уверены – приказы пришли от партии. Такая картина резко напоминает о России или Беларуси (да и Украине в большей степени – 24), где суды являются зависимыми. Мало кто верит, что суды над противниками Путина или Лукашенко проходят без ведома и участия этих лидеров.

На раннем этапе протестов женщины срывали службы в соборах, протестуя против слишком большого влияния церкви на политику и их открытой поддержки запрета на аборты. Конечно, реакция была незамедлительной: в обращении по телевидению Качиньский призвал своих сторонников идти защищать церкви " любой ценой".

Он также упомянул, что протестующие были подготовлены и натренированы, а их главная цель – уничтожить Польшу. Здесь можно поймать дежавю, потому что в РФ и Беларуси митинги часто критикуют как проплаченные или инспирированные Западом. Так и в Польше: Запад изображается врагом, чтобы подорвать легитимность протестов.

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В России Церковь – это часть государственной машины / Фото Foreign Policy

Формально Россия – секулярное государство, но ее Православная Церковь очень сильно с ней связана. Поэтому на практике разделения почти нет. За последнее десятилетие РПЦ активно защищает консервативные ценности.

Знаменитый суд над группой Pussy Riot в 2012 году – яркая демонстрация. Перформанс был нацелен больше на президента Путина, чем на саму РПЦ. Но лидер России вмешался, позиционируя себя как защитника Церкви и религиозных чувств своих граждан (позже, в РФ появилась отдельная статья "за оскорбление чувств верующих" – 24). Так же, как это сделал Качиньский.

"Титушки", протесты, телевидение



Акция протеста в Польше / Фото ECFR

После призывов Качиньского хулиганы и другие националистически настроенные люди начали избивать протестующих, особенно женщин на маршах за аборты. Это шокирует, но "ПиС" флиртовали с этой частью общества годами. И это действительно напоминает "титушек" и Украину эпохи Януковича. Во время Майдана в 2014 они атаковали майдановцев, смешиваясь с мирной толпой и провоцируя столкновения.

В Польше они получили такое же имя. К тому же, Качиньский недавно стал вице-премьером по вопросам безопасности, а значит – может преследовать противников организованно. Оппозиция считает такое решение "верхом цинизма". В России и Беларуси протесты часто встречают суровой грубостью. Полиция не имеет цели устанавливать порядок или защищать митинги, только сеять страх и защищать режим.

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Тем временем в Польше иногда бывает иначе: после приказа лидера "Права и Справедливости" разогнать акцию женщин и девушек, министр внутренних дел и шеф полиции отказались его выполнять. Это дает надежду – еще есть красные линии, за которые власть пока не хочет переступать. На акциях можно часто услышать об "аде для женщин", в который правительство превращает Польшу.



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Интересно, что глава Конституционного суда страны, Юлия Пшилембская, живет в Берлине, потому что ее муж – Посол Польши в Германии. Там она наслаждается всеми европейскими свободами, и прибывает в Варшаву, только чтобы принимать решения, лишающие женщин прав.

Опять же, это напоминает Россию, где чиновники создают и поддерживают для граждан атмосферу, где можно задохнуться. Но любят отправлять своих детей жить или учиться за границей.

Польское государственное телевидение TVP давно получило никнейм "TVPiS", потому что полностью контролируется государством и фактически является его машиной пропаганды. Они даже открыто воруют идеи из России! В 2014 году, этот канал повторял мантру о "захвате власти фашистами" в Киеве.

А нынешние протесты в Польше называет "левым фашизмом". Также часто можно услышать истории о "детях, которых продали гомосексуалистам". Конечно, агрессия против ЛГБТ очень резонирует с Россией, но там она приобрела уже статус законов. Очень иронично, потому что правительство "ПиС" вообще-то относится к России презрительно. Но все равно копирует ее худшие привычки из внутренней политики.

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Если предыдущие правительства пытались улучшить отношения с Кремлем, поддерживать права человека в Беларуси и демократические изменения в Украине, то "ПиС" больше ссорится из-за истории.

В ответ противники власти тоже учатся у своих восточных партнеров. Белорусские и польские женщины обменивались опытом эффективного протеста и говорили "теперь это война". Некоторые победы уже одержаны: решение об абортах отложено правительством.

Новые выборы в парламент состоятся аж в 2023 году, поэтому протест – почти единственный инструмент для строительства демократии, который еще остался. Но может стать еще хуже. В отличие от Беларуси и России, выборы в Польше не отмечаются массовыми задержаниями, фальсификациями, отправкой оппонентов в тюрьму и грубостью копов.

Но путь, избранный властью, показывает, что этого нельзя исключать. Ты становишься тем, что ты ненавидишь. В этом смысле Польша продвигается довольно хорошо.