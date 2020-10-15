Польша продлила арест экс-главы Укравтодора Новака
В Варшаве 15 октября суд продлил временный арест экс-главы Укравтодора Славомира Новака. Чиновник еще 3 месяца проведет в польском СИЗО.
Кроме того, Окружной суд Варшавы продлил арест еще одного обвиняемого по делу – П. Яцека. Относительно Новака, то он обжалует решение суда, сообщает PAP.
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Суд учел представление прокуратуры о продлении временного ареста моему подзащитному. Защита подаст апелляцию это решение. Мой клиент не признает обвинений, выдвинутых против него,
– заявил адвокат Новака Антоний Каня-Сенявский.
Отметим, что Яцек П. проведет под стражей 2 месяца. Он также планирует обжаловать это в суде.
Что известно о Славомире Новаке
- 22 июля Новака взяли под стражу в Польше.
- Против него ведут два расследования – в Украине и Польше.
- Бывшего министра транспорта Польши, а затем главу Укравтодора обвиняют в коррупции.
- По данным следствия, Новак совершал преступления в то время, когда занимал должность главы Укравтодора.
- Подозрение вручили еще 5 лицам – 2 гражданам Польши, иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора, а также экс-советнику и.о. председателя Укравтодора.