В Варшаве 15 октября суд продлил временный арест экс-главы Укравтодора Славомира Новака. Чиновник еще 3 месяца проведет в польском СИЗО.

Кроме того, Окружной суд Варшавы продлил арест еще одного обвиняемого по делу – П. Яцека. Относительно Новака, то он обжалует решение суда, сообщает PAP.

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Суд учел представление прокуратуры о продлении временного ареста моему подзащитному. Защита подаст апелляцию это решение. Мой клиент не признает обвинений, выдвинутых против него,

– заявил адвокат Новака Антоний Каня-Сенявский.

Отметим, что Яцек П. проведет под стражей 2 месяца. Он также планирует обжаловать это в суде.

Что известно о Славомире Новаке