Польша требует от российского "Газпрома" снизить цены на газ
Польская нефтегазовая компания PGNiG попросила у российского "Газпрома" пересмотреть цены на газ. Ранее страны подписали контракт на поставку голубого топлива.
Ямальский контракт Польша и Россия подписали еще в 1996 году. Об этом сообщает пресс-служба PGNiG.
Важно "Газпрому" мало: Россия заказала у Украины дополнительные мощности для транзита газа
Согласно договору, каждая из сторон раз в три года может инициировать пересмотр ценовых условий поставки.
Что известно о Ямальском контракте:
- Последний раз соглашение продолжили в 2010 году. Оно предусматривает поставки ежегодно в Польшу примерно 10 миллиардов кубометров газа.
- Согласно формуле "бери или плати", которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должен покупать ежегодно не менее 8,7 миллиарда кубометров газа.
- Контракт истечет только в 2022 году.
Ранее Польша оштрафовала российский "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов за строительство газопровода "Северный поток-2". Штраф вынесен за нарушение антимонопольного законодательства Польши.
Как на это отреагировали в России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многомиллиардный штраф, который Польша наложила на российского газового монополиста "Газпром", особо не скажется на дальнейших отношениях стран.
Вряд ли можно предположить, что что-то может сказаться на их состоянии еще более негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне,
– сказал Песков.
Как "Северный поток-2" разделил мировое сообщество
- В 2015 году Россия начала строительство газопровода через Балтийское море в обход Украины. Если "Северный поток-2" таки достроят, то Украина ежегодно будет терять до 3 миллиардов долларов.
- По состоянию на 2020 год строительство "Северного потока-2" завершили более чем 90%. Однако из-за санкций США газопровод пока не могут достроить.
- Завершение строительства ждет Германия. Однако из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия может остановить работу над "Северным потоком-2".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет идею отказа от "Северного потока-2". Премьер Дании Метте Фредериксен поддержала заявление Германии о возможной остановке строительства газопровода. Чиновница отметила, что всегда была против "Северного потока-2".
- Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил: энергетическая солидарность ЕС требует остановить работу над "Северным потоком-2".
Поделиться новостью