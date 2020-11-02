Польская нефтегазовая компания PGNiG попросила у российского "Газпрома" пересмотреть цены на газ. Ранее страны подписали контракт на поставку голубого топлива.

Ямальский контракт Польша и Россия подписали еще в 1996 году. Об этом сообщает пресс-служба PGNiG.

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Согласно договору, каждая из сторон раз в три года может инициировать пересмотр ценовых условий поставки.

Что известно о Ямальском контракте:

Последний раз соглашение продолжили в 2010 году. Оно предусматривает поставки ежегодно в Польшу примерно 10 миллиардов кубометров газа.

Согласно формуле "бери или плати", которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должен покупать ежегодно не менее 8,7 миллиарда кубометров газа.

Контракт истечет только в 2022 году.

Ранее Польша оштрафовала российский "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов за строительство газопровода "Северный поток-2". Штраф вынесен за нарушение антимонопольного законодательства Польши.

Как на это отреагировали в России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многомиллиардный штраф, который Польша наложила на российского газового монополиста "Газпром", особо не скажется на дальнейших отношениях стран.

Вряд ли можно предположить, что что-то может сказаться на их состоянии еще более негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне,

– сказал Песков.

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