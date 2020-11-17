В бюджете Евросоюза предусмотрено 750 миллиардов евро для фонда восстановления стран после коронакризиса. Однако Польша и Венгрия опасаются, что денег они не получат.

Евросоюз имеет претензии к Польше и Венгрии по поводу верховенства закона – соблюдения демократических стандартов, закрепленных в рамочном соглашении ЕС, пишет BBC . Поэтому эти страны опасаются, что могут не получить финансирование на восстановление экономики после коронакризиса.

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Дело в том, что в бюджетном пакете ЕС на 2021 – 2027 годы указано: выделение денег каждой стране зависит от соблюдения верховенства закона. Из-за этого пункта Польша и Венгрия пошли на конфронтацию с остальными членами ЕС.

В итоге в понедельник, 16 ноября, послы 27 стран-членов ЕС во время саммита в Брюсселе не смогли принять бюджет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще перед саммитом писал канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Єммануелю Макрону, что пункт о верховенстве закона "ставит под угрозу доверие" между государствами-членами ЕС.

Так же и премьер Польши Матеуш Моравецкий угрожал наложить вето на бюджет ЕС, если там останется пункт о верховенстве закона. В польском правительстве этот пункт считают "радикальным ограничением суверенитета".

Несмотря на это канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что "соблюдение принципов верховенства закона является абсолютной необходимостью".

Ведь ЕС раздает странам-членам очень большие деньги, и только верховенство закона гарантирует, что их потратят справедливо и эффективно.

В то же время представитель Германии Себастьян Фишер заметил, что хоть 2 страны выступили против одного из пунктов бюджетного пакета, по сути многолетнего плана ЕС согласились все.