В Польше вводят жесткие карантинные ограничения из-за масштабной вспышки COVID-19 в стране. Так, правительство Польши уже приняло решение о переводе учебных заведений на дистанционку, закрытии ресторанов, кафе и баров.

Жесткий карантин в Польше вводят пока на 2 недели. Когда этот срок пройдет, решение пересмотрят. В зависимости от эпидситуации карантин или усилят еще больше, или ослабят ограничения. Об этом сообщает TVN24.

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Рестораны, кафе и бары не смогут работать так, как раньше. Они могут предлагать еду и напитки только на вынос,

– объяснил запрет для заведений общественного питания премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Кроме того, вводится запрет собираться в группах, состоящих из более 5 человек, если речь не идет о членах одной семьи.

Также школьников отправляют на дистанционное обучение. До сих пор учебные заведения посещали только ученики 1 – 3 классов, другие школьники учились дистанционно.

"Ситуация остается сложной, динамичной. Мы должны действовать решительно. Нас очень беспокоит темп прироста, его нужно остановить", – объяснил решение о введении локдауна Моравецкий.

Жесткий карантин вводится на две недели с возможностью продления с учетом ситуации с коронавирусом. Если нынешние меры не дадут результата, то правительство Польши не исключает закрытие границ и другие радикальные действия.