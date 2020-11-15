Российские власти проводят информационные кампании против Польши. Все для того, чтобы ослабить имидж государства на международной арене, в частности в Европейском Союзе и НАТО

Россия хочет, чтобы Польшу ассоциировали со страной, которая постоянно создает проблемы в Евросоюзе, а также несет угрозу стабильности из-за своей русофобской политики. Об этом в интервью Сyberdefence24 рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

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Россия проводит скоординированные информационные кампании против Польши, используя множество многоязычных каналов связи,

– заявил Жарин.

По его словам, Россия также использует пророссийские круги в разных странах мира для распространения пропаганды.

Клевета России против Польши

Жарин рассказал, что ряд влиятельных российских СМИ на основе нескольких индивидуальных комментариев пользователей интернета под статьей на сайте Gazeta Wyborcza заявляли, что Польша планирует напасть на Калининградский район. Тогда появились несколько публикаций о том, что Варшава готовится аннексировать эту территорию весной.

Это бы означало, что действия Польши могут привести к большому военному конфликту. По словам прессекретаря министра, такие действия России показывают, что государство хочет представить Варшаву, как зачинщика, мол, союзники должны относиться к ней с определенным недоверием.

Обратите внимание! Для того, чтобы уменьшить влияние российской пропаганды, в Польше проводят образовательные мероприятия. В частности власти обнародуют случаи дезинформации.

Жарин также отметил, что проблему распространения фейков активно обсуждают в Евросоюзе. Однако, борьбу с дезинформацией ЕС не ведет. Это задача для государств-членов.