В Польше во время празднования Дня Независимости произошли столкновения с полицией: фото, видео
Во время празднования Дня Независимости в Варшаве 11 ноября, несмотря на запрет массовых мероприятий, сторонники правых сил вышли на протест. Митингующие швыряли в правоохранителей петарды, из-за чего те применили слезоточивый газ.
Из-за коронавирусных ограничений участники Марша независимости должны были передвигаться на авто. Однако к ним присоединилась большая группа людей, которые шли по улице с флагами Польши и петардами. Об этом сообщает Тvn24.pl.
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Во время марша, недалеко от Понятовского моста, участники запустили несколько петард в окно квартиры, где висела символика ЛГБТ-сообщества. В квартире возник пожар. Участники акции скандировали "Наша цивилизация – наши правила".
В Варшаве из-за митингующих произошел пожар в квартире: смотрите видео
Впоследствии начались столкновения с правоохранителями, поскольку те призвали протестующих разойтись, потому что акция была несанкционированной. Митингующие на такое требование правоохранителей начали швырять в них камни и петарды.
Позже возле Национального музея группа людей пыталась прорваться через установленные полицией барьеры, правоохранители ответили перцовым газом.
В Польше сторонники правых сил вышли на протест: видео
В МВД Польши рассказали, что в столкновениях пострадали несколько полицейских.
Город абсолютно законно действует, потому что это незаконное собрание,
– сказала работница горсовета Варшавы Каролина Галецка.
В Польше на День Независимости произошли столкновения с полицией: смотрите видео
В Варшаве на День Независимости произошли столкновения с полицией / Фото Perepichka News
В Польше сторонники правых сил вышли на протест / Фото Perepichka News
В Польше полиция применила слезоточивый газ к протестующим / Фото tvn24. ри
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