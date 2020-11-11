Во время празднования Дня Независимости в Варшаве 11 ноября, несмотря на запрет массовых мероприятий, сторонники правых сил вышли на протест. Митингующие швыряли в правоохранителей петарды, из-за чего те применили слезоточивый газ.

Из-за коронавирусных ограничений участники Марша независимости должны были передвигаться на авто. Однако к ним присоединилась большая группа людей, которые шли по улице с флагами Польши и петардами. Об этом сообщает Тvn24.pl.

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Во время марша, недалеко от Понятовского моста, участники запустили несколько петард в окно квартиры, где висела символика ЛГБТ-сообщества. В квартире возник пожар. Участники акции скандировали "Наша цивилизация – наши правила".

В Варшаве из-за митингующих произошел пожар в квартире: смотрите видео

To jest ten Bóg, Honor i Ojczyzna? To jest ten patriotyzm? To idiotyzm, prostactwo, nacjonalizm i wandalizm. Panowie spowodowali pożar w mieszkaniu. To jest właśnie prawdziwe i bezpośrednie zagrożenie dla polskich rodzin. #NIEdlanacjonalizmu #11listopada pic.twitter.com/CVDdr6fH9c — Igor Wojciechowski (@I_Wojciechowski) November 11, 2020

Впоследствии начались столкновения с правоохранителями, поскольку те призвали протестующих разойтись, потому что акция была несанкционированной. Митингующие на такое требование правоохранителей начали швырять в них камни и петарды.

Позже возле Национального музея группа людей пыталась прорваться через установленные полицией барьеры, правоохранители ответили перцовым газом.

В Польше сторонники правых сил вышли на протест: видео

В МВД Польши рассказали, что в столкновениях пострадали несколько полицейских.

Город абсолютно законно действует, потому что это незаконное собрание,

– сказала работница горсовета Варшавы Каролина Галецка.

В Польше на День Независимости произошли столкновения с полицией: смотрите видео



В Варшаве на День Независимости произошли столкновения с полицией / Фото Perepichka News



В Польше сторонники правых сил вышли на протест / Фото Perepichka News



В Польше полиция применила слезоточивый газ к протестующим / Фото tvn24. ри