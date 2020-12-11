В соседней Польше разразился скандал из-за грузовика, на котором украинский водитель разместил большой баннер с надписью "Бандера". Перевозчик извинился за действия своего работника, заявив, что не имеет отношения к пропаганде какой-либо идеологии. Самого водителя наказали.

Скандал возник после того, как грузовик сфотографировали в Италии. Об этом сообщает издание Onet.

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Что известно об инциденте

Водитель транспортной компании Свентокшиского воеводства осуществлял международные рейсы на польских регистрационных номерах.

На лобовом стекле грузовика он разместил большой баннер с фамилией Бандера.

Фуру сфотографировали в Италии.

Фотография попала в сеть и сразу вызвала резонанс в польских СМИ.

Как отреагировал перевозчик

В компании заявили, что ничего о баннере не знали и безапелляционно отмежевались от пропаганды любой идеологии, в частности, и той, с которой был связан Бандера.

Мы понимаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий. Мы извиняемся перед всеми, кто пострадал от этой ситуации. Водитель был привлечен к ответственности. Мы отреагировали сразу после получения информации,

– заявил перевозчик в фейсбуке.

Как именно наказали водителя – в компании не отметили. Но в доказательство того, что скандального баннера на фуре уже нет, к сообщению прикрепили соответствующую фотографию.

Почему поляки плохо относятся к Бандере

Поляки обвиняют Степана Бандеру в трагедии на Волыни, которая произошла в 1943 году. Это один из самых кровавых эпизодов украинско-польского конфликта во времена Второй мировой войны. По их подсчетам в этой трагедии погибли не менее 35 тысяч поляков, с украинской стороны – всего несколько тысяч человек. В Украине же подобных подсчетов не проводили.

Для украинцев Степан Бандера является национальным героем, который боролся за независимость государства. Его деятельность стала важной частью украинского национально-освободительного движения 20-го века, а его имя стало одним из символов этого движения.