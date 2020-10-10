В Польше из-за вспышки COVID-19 вводят "часы пожилых людей": что это значит
В Польше из-за сложной ситуации с COVID-19 вводят ограничения для пожилых людей. Отныне они смогут решать свои дела вне дома с 10:00 до 12:00.
Новые правила вступят в силу 15 октября. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает wpolityce.pl.
Обратите внимание Польшу лихорадит от COVID-19: впервые более 5 тысяч случаев за сутки
Мы настоятельно призываем пожилых людей оставаться дома. Я хочу сказать, что сегодня мы вводим часы для пожилых людей – как и весной, с 10:00 до 12:00,
– отметил Моравецкий.
По словам премьера, молодежь попадает в больницу с коронавирусом или умирает от него гораздо реже.
Какая ситуация с COVID-19 в Польше
- В Польше ежедневно фиксируют новые рекорды по количеству зараженных коронавирусом.
- За сутки 9 октября COVID-19 там зафиксировали у 5 300 человек.
- Из-за резкой вспышки коронавируса правительство вводит новые ограничения для всех категорий граждан. В частности, с 10 октября ношение масок в общественных местах является обязательным.
Статистика заражений COVID-19 в Польше