В Польше ослабляют карантинные ограничения из-за COVID-19
В Польше с 28 ноября ослабят карантинные ограничения из-за коронавируса. В частности, в стране позволят работу торговых центров и различных магазинов.
В то же время все заведения будут вынуждены соблюдать жесткие карантинные ограничения. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает газета Rzecz Pospolita.
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Если какой-то торговый центр или магазин нарушит эпидемиологические нормы, его сразу закроют.
Спортивные залы, кинотеатры, театры и концертные залы будут оставаться на карантине минимум до 27 декабря.
Что известно о коронавирусе в Польше
- С начала карантина в стране зафиксировали более 840 тысяч зараженных коронавирусом.
- Умерли более 13 тысяч инфицированных.
- По состоянию на 21 ноября в Польше закрыты все магазины (кроме продовольственных магазинов).
- Все учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения.
- Также в стране запрещены массовые мероприятия, на которых более 5 человек.
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