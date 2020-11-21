В Польше с 28 ноября ослабят карантинные ограничения из-за коронавируса. В частности, в стране позволят работу торговых центров и различных магазинов.

В то же время все заведения будут вынуждены соблюдать жесткие карантинные ограничения. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает газета Rzecz Pospolita.

Заметьте В Польше появились специальные автобусы для больных коронавирусом: фото

Если какой-то торговый центр или магазин нарушит эпидемиологические нормы, его сразу закроют.

Спортивные залы, кинотеатры, театры и концертные залы будут оставаться на карантине минимум до 27 декабря.

Что известно о коронавирусе в Польше