В Польше открыли командование армейского корпуса США: оно первое в Европе
В Польше открыли командование пятого армейского корпуса США. Оно позволит увеличить присутствие американских военнослужащих до более 5 тысяч.
Присутствие передового командования на польской земле, является гарантией, которая удержит потенциального агрессора. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Польши.
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Первая подобная структура в Европе
В ведомстве отметили, что более 200 американских солдат будут служить в городе Познань.
Из Познани пятый корпус будет командовать сухопутными войсками США, которые действуют на восточном фланге НАТО,
– отметил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Командование пятого армейского корпуса США в Польше будет единственной структурой такого уровня, которую развернули в Европе.
Какие основные задачи
Основными задачами американского корпуса военных будет:
- координация и контроль сухопутных войск США в Европе;
- оперативное планирование;
- сотрудничество и синхронизация сил США с войсками других стран НАТО.
Открытие командования армейского корпуса США: что предшествовало
- В Варшаве 15 августа глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак и государственный секретарь США Майкл Помпео подписали соглашение между Польшей и США о расширении сотрудничества в сфере обороны.
- Президент Польши Анджей Дуда 15 октября ратифицировал соглашение. Оно предусматривало создание Передового командования пятого армейского корпуса США в Польше.
- Также соглашение предусматривало возможность дальнейшего увеличения присутствия вооруженных сил США в Польше и организации более масштабных военных учений армии США.
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