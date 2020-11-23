В Польше открыли командование пятого армейского корпуса США. Оно позволит увеличить присутствие американских военнослужащих до более 5 тысяч.

Присутствие передового командования на польской земле, является гарантией, которая удержит потенциального агрессора. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Польши.

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Первая подобная структура в Европе

В ведомстве отметили, что более 200 американских солдат будут служить в городе Познань.

Из Познани пятый корпус будет командовать сухопутными войсками США, которые действуют на восточном фланге НАТО,

– отметил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Командование пятого армейского корпуса США в Польше будет единственной структурой такого уровня, которую развернули в Европе.

Какие основные задачи

Основными задачами американского корпуса военных будет:

координация и контроль сухопутных войск США в Европе;

оперативное планирование;

сотрудничество и синхронизация сил США с войсками других стран НАТО.

Открытие командования армейского корпуса США: что предшествовало