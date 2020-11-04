Трагический случай произошел вечером 3 ноября вблизи города Глогувек. Патрульные пытались остановить водителя легковушки, но он разогнался и вызвал серьезное ДТП.

Как сообщает местное издание Dziennik, патрульные пытались провести проверку Fiat Seicento, за рулем которого был 30-летний украинец. Но вместо выполнения требований полиции мужчина решил сбежать.

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Во время резкого разгона его машину занесло на встречную полосу.

Украинца не спасли

Fiat на огромной скорости влетел в Renault, от чего водитель-нарушитель получил многочисленные травмы. Сначала пострадавшему пытались оказать помощь полицейские. Затем к ним присоединились спасатели и медики скорой. Но сохранить жизнь мужчине не удалось.

Уже после гибели водителя правоохранители выяснили, что он был гражданином Украины. Почему он пытался скрыться от полиции, неизвестно.

По факту ДТП с погибшими возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют мотивы мужчины, а также все обстоятельства аварии.

В пресс-службе МИД информацию о гибели украинца подтвердили в комментарии для "Европейской правды". Дипломаты утверждают, что дело находится на контроле у ​​консула.

Вскоре тело умершего перевезут в Украину.