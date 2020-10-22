В Польше суд признал незаконными аборты в случае угрозы для жизни ребенка
Конституционный суд Польши признал аборты незаконными даже в том случае, когда существует угроза жизни ребенка. Суд подчеркнул, что каждый человек, даже еще нерожденный, имеет право на жизнь.
Представление в КС инициировали 119 депутатов. Среди них были представители и властной политсилы "Право и справедливость", которую возглавляет Ярослав Качиньский. Об этом говорится в сообщении Onet.
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При каких обстоятельствах в Польше еще разрешены аборты
- если беременность вызвана изнасилованием;
- если беременность вызвана инцестом;
- если беременность представляет угрозу здоровью и жизни матери.
За последние годы такие случаи составляли лишь 2% причин всех абортов, которые сделали на территории Польши.
Что сказала руководительница КС
Глава КС Юлия Пржилебская рассказала, что аборты противоречат конституционным правам человека.
Положение, которое легализует евгеническую практику в области права на жизнь нерожденного ребенка и делает право на жизнь нерожденного ребенка зависимым от его здоровья, несовместимо с Конституцией,
– подчеркнула Пржилебська.
Реакция Европы
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что день принятия такого решения является "печальным для прав женщин".
Сегодняшнее решение Конституционного суда означает аборты подпольно/за рубежом для тех, кто может себе позволить, и еще большее испытание для всех других,
– предостерегла комиссар.
По мнению Миятович, решение суда является подставным для запрета почти всех абортов в Польше, что является прямым нарушением прав человека.