В Польше украинец погиб при задержании полицией: что говорят в посольстве
В посольстве Украины в Польше подтвердили гибель украинского гражданина в Лодзинском воеводстве. Полиция применила против него спецсредства и мужчина умер. Украинские дипломаты говорят, что правоохранители проводят расследование.
Украинец вел себя агрессивно, – посольство
По предварительной информации, украинец прибыл в Польшу на работу, однако нарушил условия карантина и вышел на улицу. Об этом рассказал в комментарии Интерфакс-Украина первый секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань.
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В дипведомстве отметили, что мужчина якобы вел себя агрессивно и даже пытался ворваться в чужой дом. После этого и вызвали полицию.
Полиция применила спецсредства и после их применения, когда на него уже надели наручники, он потерял сознание. Вызвали скорую помощь, однако, к сожалению, жизнь спасти не смогли,
– сказал Горбань.
Прокуратура проводит внутреннее расследование
Польская полиция и прокуратура проводят расследование обстоятельств гибели украинского гражданина. Для прозрачности следственных действий дело передают из прокуратуры города в другое, однако до сих пор еще не решили – в какое.
Когда будут результаты вскрытия, станет понятно, что стало причиной смерти и это учтут в расследование,
– отметил представитель посольства.
Что известно о погибшем украинце?
Трагедия произошла в Бжезине Лодзинского воеводства. По информации СМИ, мужчине было 44 года, родом он из Тернопольщины. В Польшу на работу украинец приехал 10 ноября.
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