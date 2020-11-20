В посольстве Украины в Польше подтвердили гибель украинского гражданина в Лодзинском воеводстве. Полиция применила против него спецсредства и мужчина умер. Украинские дипломаты говорят, что правоохранители проводят расследование.

Украинец вел себя агрессивно, – посольство

По предварительной информации, украинец прибыл в Польшу на работу, однако нарушил условия карантина и вышел на улицу. Об этом рассказал в комментарии Интерфакс-Украина первый секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань.

К теме В Польше во время задержания полицейскими умер украинец, сбежавший из самоизоляции

В дипведомстве отметили, что мужчина якобы вел себя агрессивно и даже пытался ворваться в чужой дом. После этого и вызвали полицию.

Полиция применила спецсредства и после их применения, когда на него уже надели наручники, он потерял сознание. Вызвали скорую помощь, однако, к сожалению, жизнь спасти не смогли,

– сказал Горбань.

Прокуратура проводит внутреннее расследование

Польская полиция и прокуратура проводят расследование обстоятельств гибели украинского гражданина. Для прозрачности следственных действий дело передают из прокуратуры города в другое, однако до сих пор еще не решили – в какое.

Когда будут результаты вскрытия, станет понятно, что стало причиной смерти и это учтут в расследование,

– отметил представитель посольства.