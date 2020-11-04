Власти Польши ужесточили карантинные ограничения 4 ноября. После того как в стране зарегистрировали более 24 тысяч инфицированных.

Усиленные карантинные ограничения войдут в силу 7 ноября и продлятся по меньшей мере до 29 числа этого же месяца, сообщает TVN 24.

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Какие дополнительные ограничения ввели в Польше

Закроют кинотеатры, театры, галереи и учреждения культуры.

Отели будут принимать только тех гостей, которые находятся в командировке.

В торговых центрах закроют большинство магазинов. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки и пункты обслуживания.

В магазинах площадью менее 100 квадратных метров будет допускаться 1 покупатель на 10 квадратных метров, в более крупных магазинах – 1 покупатель на 15 квадратных метров.

Если раньше ученики 1–3 классов могли посещать школу, то теперь на дистанционное обучение переходят и они. Соответственно, для старшеклассников дистанционное обучение тоже продлили до конца ноября.

Отметим, что в настоящее время Польша сообщила о 24 692 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Кроме этого, за последние сутки умерло 373 человека. Это самые высокие показатели с начала пандемии.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил граждан, что "ноябрь будет самым тяжелым месяцем" и призвал их оставаться дома. Зато участников демонстраций против ограничения абортов он призвал протестовать в сети.

Заполненность больниц в Польше: страна приближается к коллапсу медицинской системы

В польских больницах сейчас лечатся 18 654 больных COVID-19. Зато в стране для пациентов с коронавирусом выделено всего 27,1 тысяч коек. 1 625 больных подсоединены к аппаратам ИВЛ. Это при том, что по всей стране всего 2 000 таких аппаратов.

3 ноября министр здравоохранения Польши Адам Недзельский представил третью версию правительственной стратегии борьбы с пандемией COVID-19. В ней предусматривается как и расширение коечного фонда, так и увеличение количества изоляторов для тех людей, которым не нужна госпитализация, но они не могут лечиться дома.

С начала пандемии в Польше зарегистрировали 439 536 больных коронавирусом. 6475 из них умерли, но 168 960 смогли преодолеть болезнь.