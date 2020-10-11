На горе Монастырь, что неподалеку Перемышля в Польше, еще в январе вандалы разрушили могилу воинов УПА. Тогда разбили могильную плиту, в результате чего она рассыпалась на несколько частей. Сейчас на ее месте уже стоит новая плита.

О восстановлении могилы на горе Монастырь сообщает издание Укринформ.

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На предыдущей могильной плите была надпись на украинском:"они полегли за Украину". Также там были указаны имена и даты рождения 62 погибших воинов Украинской повстанческой армии.

Впрочем вандалы повредили эту плиту в 2015 году. Уже в январе 2020 года ее полностью уничтожили. Не трогали лишь кресты, которыми также украшена могила.

Новая гранитная плита несколько меньше по размерам и не содержит списка всех погибших. Зато там есть надпись на украинском и польском языках: "Братская могила украинцев, которые погибли в битве с советским НКВД в монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 года".



Новая и старая могильные плиты на горе Монастырь / Фото Укринформ

Место расположения могилы воинов УПА в Польше: карта