В Польше во время строительных работ погиб украинец: детали
В польском городе Озимек во время строительных работ погиб гражданин Украины. На мужчину упала железобетонная конструкция лестницы.
Смерть констатировали прибывшие на место происшествия спасатели. Об этом заявил пресс-офицер пожарной службы Опольского воеводства Лукаш Новак, сообщает Укринформ.
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Что известно об инциденте
Железобетонную конструкцию лестницы перемещали с помощью подъемного крана. В конце концов она сорвалась с тросов и упала прямо на украинца.
Причины трагедии выясняют полиция, прокуратура и Государственная инспекция труда,
– говорится в сообщении.
Также представитель Пожарной службы Опольского воеводства отметил, что спасателям сообщили о трагедии в 07:35 по киевскому времени. Пока информации о личности погибшего украинца – нет.
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