В польском городе Озимек во время строительных работ погиб гражданин Украины. На мужчину упала железобетонная конструкция лестницы.

Смерть констатировали прибывшие на место происшествия спасатели. Об этом заявил пресс-офицер пожарной службы Опольского воеводства Лукаш Новак, сообщает Укринформ.

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Что известно об инциденте

Железобетонную конструкцию лестницы перемещали с помощью подъемного крана. В конце концов она сорвалась с тросов и упала прямо на украинца.

Причины трагедии выясняют полиция, прокуратура и Государственная инспекция труда,

– говорится в сообщении.

Также представитель Пожарной службы Опольского воеводства отметил, что спасателям сообщили о трагедии в 07:35 по киевскому времени. Пока информации о личности погибшего украинца – нет.

Справка. Согласно информации Главного статистического управления РП, на конец 2019 года в Польше находились 1,3 миллиона украинцев.