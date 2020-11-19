44-летний украинец умер сразу после того, как полицейские Бжезины Лодзинского воеводства в Польше надели на него наручники. В минуту перед этим правоохранители применили к мужчине электрошокер.

Подробности смерти украинца, который приехал в Польшу на заработки, сообщает "Лодзький дневник". Все обстоятельства гибели мужчины расследуют прокуроры.

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По словам правоохранителей, информации о том, из-за чего именно умер мужчина, пока нет.

Не придерживался карантина

Как утверждают прокуроры, причину смерти украинца смогут назвать патологоанатомы после вскрытия. Поэтому, пока говорить о том, что именно действия копов привели к гибели украинца, нельзя.

10 ноября он приехал в Польшу, чтобы работать на стройке. Мужчину посадили на обязательный карантин, но он его нарушал.

Задерживали мужчину за то, что он якобы пытался попасть в один из домов местных жителей. Правоохранители говорят, что украинец агрессивно вел себя и бросал в них тяжелые предметы. Когда же он якобы вытащил из кармана нож, копы применили газовый баллончик и использовали электрошокер.

Заробитчанин с Тернопольщины

Дело погибшего находится на контроле у ​​консулов. Они утверждают, что умерший приехал в Польшу из Тернопольской области. Семье украинца уже сообщили о трагедии.