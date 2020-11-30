Районный суд Ряшова в Польше арестовал на 3 месяца 19-летнего украинца Александра Сытника. Его подозревают в том, что в ночь на 27 ноября он якобы пытался убить двух других граждан Украины.

19-летнему украинцу инкриминируют попытку двойного убийства. Следовательно, суд решил применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста до 26 февраля 2021 года в связи с опасением его побега. Об этом сообщает Укринформ.

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После совершения преступления юноша скрылся, но когда его объявили в розыск, он сдался в руки правоохранителям. Украинец признал свою вину и дал показания в прокуратуре.

Парню грозит от 8 до 25 лет заключения или пожизненное заключение.

Двое пострадавших от нападения украинцев в возрасте 19 и 21 года находятся в больнице, состояние одного из них является тяжелым.

Что еще известно о нападении украинца на сограждан в Польше: