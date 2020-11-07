Количество больных COVID-19 в Польше неуклонно растет. За минувшие сутки в стране зафиксировали очередной рекорд – 27 875 новых случаев инфицирования.

В то же время за минувшие сутки в Польше умерли 349 человек. Об этом сообщает Минздрав Польши.

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Больше всего инфицированных обнаружили в таких воеводствах:

Силезском (административный центр Катовице) – 4290,

Мазовецком (Варшава) – 2998,

Великопольском (Познань) – 2451,

Малопольском (Краков) – 2450.

По данным польского Минздрава, непосредственно от COVID-19 умерли 49 человек, а 300 – от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Польше: статистика

За последние сутки в Польше сделали почти 67 тысяч тестов, с начала пандемии COVID-19 – почти 5,2 миллиона. Для сравнения в Украине за все время карантина сделали 3,3 миллиона тестов.

Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии составляет более полумиллиона человек, более 7,6 тысячи умерли. Вылечились уже более 200 тысяч человек.

В больницах Польши сейчас находятся 20 249 человек. Подключены к аппаратам ИВЛ 1 813 человек с коронавирусной инфекцией.

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Как Польша борется с COVID-19

7 ноября в Польше вводятся новые ограничения из-за пандемии коронавируса:

закрываются учреждения культуры и торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов),

учащиеся 1 – 3 классов школ будут учиться дистанционно.



По состоянию на 5 ноября вся Польша находится в красной зоне с жесткими ограничениями, в частности запретом массовых собраний более 5 человек.