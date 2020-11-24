В центре Варшавы вечером 23 ноября около десятка демонстрантов перекрыли въездные ворота к зданию министерства образования. Некоторые протестующие приковали себя к воротам. Акцию организовало движение "Забастовка женщин".

Что происходило в Варшаве

Протестующие также заблокировали движение транспорта в столице, в частности на Лазенковской трассе. Об этом сообщает Рolskie radio.

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Женщины призвали к отставке министра образования Пшемыслава Чарнека. Недавно он заявил, что учителя не должны участвовать в акциях протеста против закона об абортах.

По данным СМИ, правоохранители задержали нескольких участниц протеста.

Обратите внимание! Масштабный протест из-за запрета абортов состоялся в Варшаве 18 ноября. Тогда на улицы польской столицы вышли сотни протестующих. Полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ и силу. Между демонстрантами и правоохранителями возникали столкновения.

Запрет абортов в Польше: главное