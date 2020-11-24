В Польше женщины снова протестовали из-за запрета абортов
В центре Варшавы вечером 23 ноября около десятка демонстрантов перекрыли въездные ворота к зданию министерства образования. Некоторые протестующие приковали себя к воротам. Акцию организовало движение "Забастовка женщин".
Что происходило в Варшаве
Протестующие также заблокировали движение транспорта в столице, в частности на Лазенковской трассе. Об этом сообщает Рolskie radio.
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Женщины призвали к отставке министра образования Пшемыслава Чарнека. Недавно он заявил, что учителя не должны участвовать в акциях протеста против закона об абортах.
По данным СМИ, правоохранители задержали нескольких участниц протеста.
Запрет абортов в Польше: главное
- 22 октября Конституционный суд Польши постановил, что аборт из-за дефектов плода противоречит основному закону.
- Так, в государстве установили правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности.
- После этого в Варшаве и по всей стране женщины вышли на акции протеста.
- Впоследствии президент Анджей Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода.
- В то же время это не касается синдрома Дауна.
- На протестах в Польше задержали десятки людей. Между демонстрантами и правоохранителями систематически возникали столкновения.
- Подробнее о протестах в Польше – читайте здесь.
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