В польском городе Познань в результате применения опасного инструмента пострадали 2 украинских студентов. Сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Детали инцидента

Польские полицейские еще не задержали виновных в нападении на студентов. Об этом рассказал работник пресс-службы полиции Жешува Адам Шельонг, сообщает Укринформ.

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Чрезвычайная ситуация произошла около 4 часов ночи (по киевскому времени – 24 канал). Полиция на месте установила, что в результате применения опасного инструмента ранены двое молодых мужчин: граждан Украины в возрасте 19 и 21 год,

– сказал Шельонг.

Что говорят польские СМИ

В то же время по информации Rmf24, инцидент произошел 26 ноября в квартире, которую арендовали 3 студентов из Украины. Одного из них нашли без сознания внутри помещения, другого – с многочисленными ножевыми ранениями возле квартиры. В самом доме обнаружили следы драки.

Сейчас правоохранители устанавливают, случилась ли между студентами драка и куда делся третий парень.

В Генеральном консульстве Украины в Люблине заявили, что уже знают о происшествии.

Обратите внимание! 3 ноября в Польше вблизи города Глогувек погиб украинец, который убегал от полиции. Патрульные пытались остановить водителя легковушки, но он разогнался и влетел в другой автомобиль. Сначала пострадавшего пытались спасти полицейские. Затем к ним присоединились медики, однако сохранить жизнь мужчине не удалось.