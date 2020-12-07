Все больше украинцев, используя фальшивые визы Польши с разрешением на трудоустройство, переезжают в Германию, Чехию и страны Скандинавии. Причем зарабатывают на этом преступные группировки в Польше.

Наплыв нелегальных украинских иммигрантов в Германии якобы "длится годами", а их заработки там в 2 – 2,5 раза выше, чем в Польше, и в 5 раз больше, чем в Украине. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные пограничных служб Польши и Германии.

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Это явление, по информации польского СМИ, усилилось в последние месяцы, когда из-за пандемии COVID-19 безвизовый режим между Польшей и Германией был остановлен.

С марта Берлин открыл свой рынок труда для кадров из-за границ ЕС. Но визы он и в дальнейшем выдает очень редко. Чтобы их получить, нужно знать немецкий язык.

Поэтому, многие украинцы рассматривают Польшу как транзитную страну. Они пытаются въехать на ее территорию, чтобы оттуда продолжить движение дальше.

Едут в основном в Германию. Рискуют даже зная, что если их поймают на нелегальной работе, они не смогут позже снова приехать,

– рассказала пресс-секретарь Надоджаньского отдела пограничной службы Польши Йоанна Конечняк.

Задержание в Германии

Украинцев задерживают также в Германии. К примеру, банда, которой руководили немцы и поляки, через агентства по временному трудоустройству, за полгода перевезла в Германию 82 человека. Во время обысков полиция обнаружила еще 44 работника с фальшивыми документами граждан ЕС. Такие "сделки" должны были принести банде 1,5 миллиона евро.

Полиция Германии ведет также расследование по делу о 1,4 тысячи случаев нелегального проживания и трудоустройства в стране. В большинстве этих случаев речь идет о женщинах из Украины, которых наняли на работу при посредничестве польских фирм на украинской территории.

"Украинские трудовые мигранты все чаще пытаются въехать и работать в этих странах на основании польских рабочих виз или даже обычных разрешений на работу. Для трудоустройства в Европе используют фальшивые разрешения на работу, фальшивые паспорта Румынии или Венгрии или чешские рабочие визы", – рассказал директор рекрутингового агентства Gremi Personal Томас Богдевич.

По какой схеме выезжают украинцы

Количество людей, которых в Польше поймали с фальшивыми документами, выросло на 100%. Такую информацию подали в отчете Главного управления Пограничной службы страны.

По состоянию на сентябрь были задержаны 1 023 человека с ненастоящими разрешениями на жительство или пересечение границы Польши. К примеру, в 2019 году за аналогичный период таких случаев было 584.

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Весь процесс основан на польских документах именно потому, что их легко получить, пишет СМИ. А организованная преступность этим пользуется.

Так, с 2008 года Варшава приняла упрощенную процедуру трудоустройства людей из соседних стран. Достаточно предоставить так называемое заявление о намерении нанять на работу иностранца. Такой документ выдается на полгода. Если нужно остаться в Польше дольше, то нужно подать заявку на визу и разрешение на работу. И эту схему в последнее время начали использовали как путь в Западную Европу.

По данным компании Personal Service, 40% украинцы ищут работу в Германии, где они могли бы заработать в два раза больше, чем в Польше.

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