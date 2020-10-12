Польская нефтегазовая компания инвестирует в добычу газа в Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала инвестиционное соглашение с группой компаний "Энергетические ресурсы Украины". Теперь стороны совместно будут заниматься проектом по разведке и добыче природного газа в Украине.
Что известно об инвестиционном соглашении польской компании с ЭРУ
Добыча газа будет осуществляться на украинской территории вблизи Польши. PGNiG провела исследования, которые показывают сходство геологических структур украинского участка с крупнейшим месторождением природного газа в Польше – Перемишльским. Об этом сообщили на сайте ЭРУ.
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Эта лицензия – наша первая перспектива разведки в Украине. Участок расположен в очень перспективной геологической зоне, охватывающей также Перемышльское месторождение,
– отметил председатель правления PGNiG Ежи Квецинский.
В польской компании заявляют, что у них есть все необходимые ресурсы, а также технологии и оборудование. Их работники обладают опытом, накопленным за 60 лет разведки и добычи в Жешувском регионе. Это обеспечит прочную основу для успеха проекта.
"Мы рады возможности расширить наши разведывательные и добывающие работы на новых рынках с помощью надежного делового партнера", – подчеркнул председатель правления компании.
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По словам Квецинского, компании стремятся обеспечить стабильную и безопасную поставку природного газа польским и украинским потребителям.
Мы уже видим положительные результаты проектов, реализованных за последние годы странами Центральной и Восточной Европы, которые усилили интеграцию газотранспортных систем соседних стран,
– пояснил чиновник.
Чтобы подстраховаться от политических рисков, PGNiG и ЭРУ начали переговоры с US International Development Finance Corporation и Poland's Export Credit Insurance Corporation (KUKE).