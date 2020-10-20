В Кракове в фитнес-центре Atlantic Sports Fitness открыли религиозный кружок. Все для того, чтобы продолжить работу заведения во время карантина.

Кружок в одном из отделов заведения теперь называется "Церковь здорового тела". Об этом сообщили руководители фитнес-центра на странице в фейсбуке.

Читайте также Украинская экономика не выдержит, – Кухта о последствиях жесткого карантина

Таким образом представители фитнес-клуба решили обойти карантин, ограничивающий работу салонов красоты, спортивных учреждений, гостиниц и тому подобное. Они заявили, что тренеры приглашают всех на "особые религиозные мероприятия".

Поскольку занятия по фитнесу не могут функционировать, в нашем клубе начинаются религиозные собрания,

– говорится в заметке.

Также руководство выразило недовольство тем, что в Польше закрывают места, где люди заботятся о здоровье и придерживаются всех санитарных норм. Они заявили, что пока борются не только за здоровье, но и за выживание и рабочие места.

Карантин в Польше: что известно