Польский фитнес-клуб превратили в религиозное заведение: все из-за карантина
В Кракове в фитнес-центре Atlantic Sports Fitness открыли религиозный кружок. Все для того, чтобы продолжить работу заведения во время карантина.
Кружок в одном из отделов заведения теперь называется "Церковь здорового тела". Об этом сообщили руководители фитнес-центра на странице в фейсбуке.
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Таким образом представители фитнес-клуба решили обойти карантин, ограничивающий работу салонов красоты, спортивных учреждений, гостиниц и тому подобное. Они заявили, что тренеры приглашают всех на "особые религиозные мероприятия".
Поскольку занятия по фитнесу не могут функционировать, в нашем клубе начинаются религиозные собрания,
– говорится в заметке.
Также руководство выразило недовольство тем, что в Польше закрывают места, где люди заботятся о здоровье и придерживаются всех санитарных норм. Они заявили, что пока борются не только за здоровье, но и за выживание и рабочие места.
Карантин в Польше: что известно
- Польское правительство в октябре 2020 года усилило карантин для за большого количества случаев заражения COVID-19.
- По состоянию на 20 октября 2020 года в стране выявлено почти 193 тысячи случаев заболевания. С начала пандемии умерли более 3 700 человек.
- В городах красной зоны ученики средней школы полностью перешли на дистанционное обучение.
- Работу фитнес-центров не запретили, но уменьшили разрешенное количество посетителей. Во время тренировок расстояние между людьми должно быть не менее 1,5 метра.