Полтава и Ивано-Франковск в красной зоне, но жестких ограничений не будут придерживаться
Кабмин 15 октября обновил карантинное зонирования Украины. В красную зону с жесткими ограничениями попали аж 8 регионов. Однако не во всех городах ограничения будут такими жесткими. К примеру, в Полтаве и Ивано-Франковске общественный транспорт будет работать в обычном режиме.
Так, Ивано-Франковск и Полтава отказались от внедрения жесткого карантина. Об этом сообщили председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Важно В некоторых регионах красной зоны работу общественного транспорта не будут останавливать
Полтава
В Полтаве, которая попала в красную зону, не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе. Зато с 19 октября запрещено:
- посещение учебных заведений (кроме детских учебных заведений),
- заведений сферы культуры,
- кинотеатров,
- заведений развлекательной деятельности,
- учреждений социальной защиты.
Однако, по словам Синегубова, если ситуация ухудшится, то ограничения усилят. Он отметил, что сейчас в областном центре болеют почти 2 тысячи человек – это намного больше, чем в других городах и районах области вместе взятых. Почти ежедневно в Полтаве фиксируют более 100 новых случаев.
Что было раньше Полтава отказалась ужесточать карантин, несмотря на оранжевую зону: детали
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске также решили не останавливать работу детсадов и транспорта.
Мы попали в красную зону с понедельника. Но правительство и комиссия ТВ и ЧС учла предложения городских голов и дала возможность работать дошкольным учреждениям. Также общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Требований спецперевозки нет, есть только требования – сидячие места и соответствующие защитные маски в транспорте,
– заявил Марцинкив.
Кроме того, развлекательные центры могут работать в обычном режиме, а ограничений в работе бизнеса нет. Мэр Ивано-Франковска добавил, что работу школ пока будут ограничивать, но ждут предложений от педагогов.
Он также сообщил, что в двух больницах Франковска с подозрением на COVID-19 находятся 288 пациентов, из них 15 человек – в реанимационных отделениях. По состоянию на 16 октября в Ивано-Франковской области COVID-19 лабораторно подтвердили в 16 163 случаях.
Карантин в Украине: главное
- С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине зафиксировали заражение 287 231 украинца. С начала пандемии умерли 5 408 человек. Количество выздоровевших пациентов составляет уже 121 919. За минувшие сутки обнаружили 5 992 случая заражения.
- С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.
- С 19 октября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование, Киев остается в оранжевой зоне эпидемической опасности. В то же время количество населенных пунктов, находящихся в зеленой зоне, стремительно уменьшается.