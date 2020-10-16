Кабмин 15 октября обновил карантинное зонирования Украины. В красную зону с жесткими ограничениями попали аж 8 регионов. Однако не во всех городах ограничения будут такими жесткими. К примеру, в Полтаве и Ивано-Франковске общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Так, Ивано-Франковск и Полтава отказались от внедрения жесткого карантина. Об этом сообщили председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Важно В некоторых регионах красной зоны работу общественного транспорта не будут останавливать

Полтава

В Полтаве, которая попала в красную зону, не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе. Зато с 19 октября запрещено:

посещение учебных заведений (кроме детских учебных заведений),

заведений сферы культуры,

кинотеатров,

заведений развлекательной деятельности,

учреждений социальной защиты.

Однако, по словам Синегубова, если ситуация ухудшится, то ограничения усилят. Он отметил, что сейчас в областном центре болеют почти 2 тысячи человек – это намного больше, чем в других городах и районах области вместе взятых. Почти ежедневно в Полтаве фиксируют более 100 новых случаев.

Что было раньше Полтава отказалась ужесточать карантин, несмотря на оранжевую зону: детали

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске также решили не останавливать работу детсадов и транспорта.

Мы попали в красную зону с понедельника. Но правительство и комиссия ТВ и ЧС учла предложения городских голов и дала возможность работать дошкольным учреждениям. Также общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Требований спецперевозки нет, есть только требования – сидячие места и соответствующие защитные маски в транспорте,

– заявил Марцинкив.

Кроме того, развлекательные центры могут работать в обычном режиме, а ограничений в работе бизнеса нет. Мэр Ивано-Франковска добавил, что работу школ пока будут ограничивать, но ждут предложений от педагогов.

Он также сообщил, что в двух больницах Франковска с подозрением на COVID-19 находятся 288 пациентов, из них 15 человек – в реанимационных отделениях. По состоянию на 16 октября в Ивано-Франковской области COVID-19 лабораторно подтвердили в 16 163 случаях.

Карантин в Украине: главное