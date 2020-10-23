В Полтаве, которая находится в красной зоне по уровню эпидемической опасности, карантинные мероприятия решили не усиливать. Наоборот, некоторые ограничения 23 октября даже сняли.

Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Об этом заявил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота на своей фейсбук-странице. Актуально В Украине обновили карантинные зоны: какие регионы попали в красный список Как будет действовать карантин в Полтаве В городе будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты. Более того, к работе смогут вернуться даже кинотеатры.

Шамота заверил, что "после выборов все также будет работать". В то же время он обратился к местным жителям с просьбой соблюдать правила противоэпидемической безопасности. Смотрите обращение Александра Шамоты к жителям Полтавы: Обратите внимание! За минувшие сутки в Полтаве зафиксировали 221 новый случай COVID-19. С начала карантина подтверждено 3 956 случаев, 1083 полтавчанина выздоровели. Лечение на стационаре продолжают 112 жителей города, амбулаторно – 2716. За время эпидемии 45 человек умерли. Ограничение карантинных зон / инфографика 24 канала