Красная зона не помешала: в Полтаве местные власти ослабили карантин
В Полтаве, которая находится в красной зоне по уровню эпидемической опасности, карантинные мероприятия решили не усиливать. Наоборот, некоторые ограничения 23 октября даже сняли.
Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Об этом заявил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота на своей фейсбук-странице.
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Как будет действовать карантин в Полтаве
- В городе будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты. Более того, к работе смогут вернуться даже кинотеатры.
- Шамота заверил, что "после выборов все также будет работать". В то же время он обратился к местным жителям с просьбой соблюдать правила противоэпидемической безопасности.