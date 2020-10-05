Согласно новым правилам карантинного зонирования, Полтава попала в оранжевую зону. Несмотря на это, городские власти отказались усиливать карантин.

В своем видеообращении исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота пояснил, что людям необходимо зарабатывать на жизнь и кормить свои семьи.

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Он призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнес-клубы работать в обычном режиме. Город не будет учитывать установленные правительством ограничения.

Никаких компенсаторов ни предприятиям, ни городскому бюджету государство не предлагает,

– заметил Шамота.

Он сказал, что из-за последних событий с зонированием местные власти решили защитить людей – ввели кабинет бесплатной юридической помощи. "Если на вас составляют протокол за нарушение карантина, обращайтесь – мы обжалуем его в суде", – заверил Шамота.

Также он обратился к водителям общественного транспорта и призвал их продолжать работу, ведь "город должен помочь людям спокойно доехать до работы".

Новое распределение Украины на карантинные зоны

Новое эпидемическое зонирование начало действовать с 5 октября 2020 года. Министерство Здравоохранения поделило все регионы Украины на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Соответственно, в каждой зоне действуют разные карантинные ограничения.

В красную зону отнесли 2 города: Тернополь и Канев, что на Черкасщине. Больше о том, как разделили города по зонам – читайте здесь.

Минздрав определяет уровень угрозы в городах по таким показателям: заполненность коек, тестирование, уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней.

Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала